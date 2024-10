Pillole di gossip, i protagonisti della settimana: De Martino-Marcuzzi, ma anche Gregoraci-Briatore e scontro Bruganelli-Lucarelli (Di domenica 13 ottobre 2024) Pillole di gossip della settimana, tanti i protagonisti della cronaca rosa questa settimana: nuovi rumors su De Martino-Marcuzzi, Briatore e Gregoraci ma anche lo scontro Bruganelli-Lucarelli a Ballando Elisabetta Gregoraci, terminata la storia con Giulio Fratini, è tornata single, così come ha raccontato nel salotto de La volta buona. La conduttrice ha anche chiarito di poter sempre contare su Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan Falco. “E da oggi il mio cuore è diviso in quattro. Grazie Giulia”, ha scritto la conduttrice Barbara d’Urso, diventata di nuovo nonna, per dare il lieto annuncio sui social. Di recente la abbiamo vista ballerina per una notte a Ballando con le stelle da Milly Carlucci su Raiuno. 361magazine.com - Pillole di gossip, i protagonisti della settimana: De Martino-Marcuzzi, ma anche Gregoraci-Briatore e scontro Bruganelli-Lucarelli Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di domenica 13 ottobre 2024)di, tanti icronaca rosa questa: nuovi rumors su Demaloa Ballando Elisabetta, terminata la storia con Giulio Fratini, è tornata single, così come ha raccontato nel salotto de La volta buona. La conduttrice hachiarito di poter sempre contare su Flavio, padre di suo figlio Nathan Falco. “E da oggi il mio cuore è diviso in quattro. Grazie Giulia”, ha scritto la conduttrice Barbara d’Urso, diventata di nuovo nonna, per dare il lieto annuncio sui social. Di recente la abbiamo vista ballerina per una notte a Ballando con le stelle da Milly Carlucci su Raiuno.

