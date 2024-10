Oasport.it - Pattinaggio artistico: debutto vincente per Matteo Rizzo. L’azzurro trionfa al Budapest Trophy

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un ottimohato al2024, competizione internazionale diandata inserita nel circuito ISU Challenger Series ed in scena questo fine settimana nell’omonima città ungherese. Buoni i segnali dell’atleta, apparso in buona condizione dopo lo stop legato all’operazione all’anca che lo ha costretto a saltare i Campionati Mondiali nella scorsa stagione. Il gioiellino azzurro, già primo dopo lo short, ha rinunciato per l’occasione al quadruplo toeloop, proponendo solo il quadruplo loop (in questa occasione eseguito in modo falloso e con una rotazione corta) optando poi per il classico asset conservativo atterrando due tripli axel (uno eseguito con l’interessante sequenza con il doppio axel) ed altri cinque tripli.