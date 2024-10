.com - Onde di pietra nel cuore dell’Arizona

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nascosto nelle remote e aride terresettentrionale, al confine con lo Utah, si trova uno dei paesaggi più straordinari e suggestivi del pianeta. The Wave, letteralmente “L’Onda”, è una formazione rocciosa unica al mondo che attira ogni anno migliaia di visitatori desiderosi di ammirare le sue sinuose forme e i suoi colori sorprendenti. Questa meraviglia geologica, situata nell’area protetta di Coyote Buttes North all’interno del Paria Canyon-Vermilion Cliffs Wilderness, è il risultato di milioni di anni di erosione eolica e idrica che hanno scolpito la roccia arenaria in forme ondulate e fluide, creando un paesaggio che sembra quasi alieno nella sua bellezza surreale. Le origini di un’icona del West americano La storia geologica di The Wave inizia circa 190 milioni di anni fa, durante il periodo Giurassico, quando l’area era coperta da vaste dune di sabbia.