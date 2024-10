Omicidio di Rozzano, fermato l'assassino di Manuel Mastropasqua: "Ho fatto una caz...." (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Ucciso per un paio di cuffie wireless. E' per questo incomprensibile motivo che un ragazzo di 19 anni ha accoltellato e ammazzato Manuel Mastrapasqua poco prima delle 3 di notte di venerdì 11 ottobre in viale Romagna a Rozzano, in provincia di Milano. Il giovane, in stato di fermo con l'accusa di Omicidio pluriaggravato e rapina, avrebbe colpito con un unico fendente al petto la vittima per poi scappare soltanto con le cuffie, lasciando a terra il portafoglio e il cellulare. Che la morte del 31enne, magazziniere del Carrefour che stava rientrando a casa dopo il turno serale di lavoro, fosse legata a una rapina degenerata in Omicidio i carabinieri della squadra Omicidi del nucleo investigativo di Milano erano pressochè certi. Agi.it - Omicidio di Rozzano, fermato l'assassino di Manuel Mastropasqua: "Ho fatto una caz...." Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Ucciso per un paio di cuffie wireless. E' per questo incomprensibile motivo che un ragazzo di 19 anni ha accoltellato e ammazzatoMastrapasqua poco prima delle 3 di notte di venerdì 11 ottobre in viale Romagna a, in provincia di Milano. Il giovane, in stato di fermo con l'accusa dipluriaggravato e rapina, avrebbe colpito con un unico fendente al petto la vittima per poi scappare soltanto con le cuffie, lasciando a terra il portafoglio e il cellulare. Che la morte del 31enne, magazziniere del Carrefour che stava rientrando a casa dopo il turno serale di lavoro, fosse legata a una rapina degenerata ini carabinieri della squadra Omicidi del nucleo investigativo di Milano erano pressochè certi.

