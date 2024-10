Omicidio di Rozzano, confessa il killer di Manuel: "Non pensavo d'averlo ucciso" (Di domenica 13 ottobre 2024) «Era rimasto in piedi, non ho visto sangue, non pensavo di averlo ucciso». E’ la confessione che Daniele Rezza, il 18enne di Rozzano che ha ucciso Manuel Mastropasqua, ha fatto ai carabinieri . La Polfer di Alessandria ha visto sui binari un ragazzo con un atteggiamento confuso e gli ha chiesto: «C'è qualcosa che non va?». E Rezza, al suo primo lavoro a chiamata come cassiere in un supermercato Feedpress.me - Omicidio di Rozzano, confessa il killer di Manuel: "Non pensavo d'averlo ucciso" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024) «Era rimasto in piedi, non ho visto sangue, nondi». E’ la confessione che Daniele Rezza, il 18enne diche haMastropasqua, ha fatto ai carabinieri . La Polfer di Alessandria ha visto sui binari un ragazzo con un atteggiamento confuso e gli ha chiesto: «C'è qualcosa che non va?». E Rezza, al suo primo lavoro a chiamata come cassiere in un supermercato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio a Rozzano - fermato un 19enne : Manuel Mastrapasqua accoltellato per gli auricolari - Avrebbe quindi incrociato Mastrapasqua, intimandogli di dargli «qualcosa». La rapina delle cuffiette da 20 euro Mastrapasqua è stato aggredito in piena notte al rientro da un turno serale in un supermercato di Milano, zona Maciachini. Dopo l’interrogatorio, i militari hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del sospettato, dove sono stati trovati, lavati e stesi ad asciugare, i ... (Open.online)

Omicidio di Manuel Mastrapasqua - il sindaco di Rozzano : “Ora si faccia giustizia” - Viaggio a Rozzano, che si ribella all’immagine di città violenta e senza legge Ferretti ha poi ricordato che “il colpevole è stato preso, l'Arma dei carabinieri e la Tenenza di Rozzano hanno fatto un grande e celere lavoro di indagine. Quella Rozzano che non concepisce la violenza e non accetta che un ragazzo possa morire per una rapina da pochi euro. (Ilgiorno.it)

Chi è Daniele Rezza - killer dell'omicidio di Manuel Mastropasqua a Rozzano : la confessione su cosa è successo - Daniele Rezza, il presunto colpevole dell'omicidio di Rozzano che è costato la vita a Manuel Mastrapasqua, ha 19 anni. Era già stato denunciato per furto e tentata rapina. (Notizie.virgilio.it)