Olivia Testa e il matrimonio a Venezia accompagnata da papà Fiorello e papà Edoardo (Di domenica 13 ottobre 2024) Olivia Testa si è sposata con Ansperto Radice Fossati Confalonieri in una cerimonia con la sua famiglia allargata: la mamma Susanna Biondo, il padre biologico Edoardo Testa e il padre acquisito Fiorello, prima compagno e poi marito della madre da 28 anni Vanityfair.it - Olivia Testa e il matrimonio a Venezia accompagnata da papà Fiorello e papà Edoardo Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 13 ottobre 2024)si è sposata con Ansperto Radice Fossati Confalonieri in una cerimonia con la sua famiglia allargata: la mamma Susanna Biondo, il padre biologicoe il padre acquisito, prima compagno e poi marito della madre da 28 anni

