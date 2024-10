Sport.periodicodaily.com - Novak Djokovic Affronterà Jannik Sinner nella Finale del Masters 1000 di Shanghai

(Di domenica 13 ottobre 2024)sfideràdeldi. Il tennista serbo ha conquistato labattendo Taylor Fritz in due set combattuti, con il punteggio di 6-4, 7-6,seconda semidella giornata.ha dominato il primo set con un break decisivo, mentre Fritz ha risposto con una prestazione più incisiva nel secondo set, portando il match al tie-break. Tuttavia,ha mantenuto il controllo, guadagnandosi un posto: UnaAttesissima L’attesissimasi terrà domani alle 10:30 ora italiana., ormai sicuro di chiudere la stagione come numero 1 ATP,ancora una voltain una sfida emozionante. Nei precedenti confronti,è in vantaggio 4-3 su, ma con il tennista italiano in gran forma, lapromette spettacolo.