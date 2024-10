Lanazione.it - "Non allentiamo il ritmo. Rimaniamo concentrati"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Con Atzeni e Negro ancora infortunati, il Tau Altopascio insegue il sesto successo consecutivo per un primo tentativo di fuga in serie D girone D. Al Comunale di via Rosselli arriva il Corticella, espressione di un rione di Bologna, nella parte settentrionale della città . La volontà della capolista amaranto è quella di proseguire sulla scia dei successi ottenuti sinora. I felsinei, tra l’altro, arrivano ad Altopascio con la peggior difesa del girone e di tutta la D (considerando i raggruppamenti a 18 squadre), con 13 reti incassate, di cui 5 a Forlì. Tutto ciò al cospetto del miglior attacco, quello del club altopascese. Ma non sarà semplice per il Tau. Per due motivi. Il primo perché comunque gli emiliani rappresentano un complesso molto giovane, ma con buone individualità che se trovano la giornata giusta possono mettere in difficoltà chiunque.