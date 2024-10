Neonati sepolti, attesa la decisione del Riesame su Chiara Petrolini: la 21enne rischia il carcere (Di domenica 13 ottobre 2024) Nei prossimi giorni il Riesame si occuperà del caso della 21enne di Traversetolo Chiara Petrolini: la giovane potrebbe finire in carcere. La posizione della studentessa 21enne Chiara Petrolini verrà discussa nelle prossime ore davanti al Tribunale del Riesame di Bologna. La Procura della Repubblica di Parma per due volte ha chiesto per lei la misura cautelare in carcere. Neonati sepolti, attesa la decisione del Riesame su Chiara Petrolini (ANSA FOTO) – Notizie.comLa misura non è però stata concessa dal gip. Dunque i pm hanno deciso di ricorrere ai giudici del Riesame. “Siamo di fronte a un fatto che ha suscitato un ampio clamore. Non volevo che a livello nazionale si puntasse il dito nei confronti della ragazza. Il problema della presunzione di innocenza è uno dei problemi cardine della nostra attualità”, ha detto Alfonso D’Avino, procuratore capo di Parma. Notizie.com - Neonati sepolti, attesa la decisione del Riesame su Chiara Petrolini: la 21enne rischia il carcere Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Nei prossimi giorni ilsi occuperà del caso delladi Traversetolo: la giovane potrebbe finire in. La posizione della studentessaverrà discussa nelle prossime ore davanti al Tribunale deldi Bologna. La Procura della Repubblica di Parma per due volte ha chiesto per lei la misura cautelare inladelsu(ANSA FOTO) – Notizie.comLa misura non è però stata concessa dal gip. Dunque i pm hanno deciso di ricorrere ai giudici del. “Siamo di fronte a un fatto che ha suscitato un ampio clamore. Non volevo che a livello nazionale si puntasse il dito nei confronti della ragazza. Il problema della presunzione di innocenza è uno dei problemi cardine della nostra attualità”, ha detto Alfonso D’Avino, procuratore capo di Parma.

