Meret, le ultimissime sul recupero: cosa trapela su Empoli-Napoli (Di domenica 13 ottobre 2024) Arrivano notizie sul recupero dell'estremo difensore del Napoli Alex Meret in vista della trasferta di Empoli: svelate le sensazioni sul possibile impiego. Il Napoli è pronto a riprendere gli allenamenti nella giornata di martedì, quando si registreranno i primi rientri dei calciatori impegnati con le nazionali di appartenenza. Antonio Conte dovrà attendere fino a giovedì per riavere l'intero organico a propria disposizione, con pochi giorni per preparare la trasferta di domenica pomeriggio. D'altra parte, il tecnico salentino ha potuto contare sulla presenza di importanti interpreti del calibro di Romelu Lukaku – che ha nuovamente rinunciato alla chiamata del Belgio – Matteo Politano, Leonardo Spinazzola, Elia Caprile, indiziati a vestire una maglia da titolare contro l'Empoli.

Empoli-Napoli - novità di formazione? Meret da valutare - Conte alle prese col rientro dei nazionali - Empoli-Napoli: novità di formazione? Uno dei temi caldi riguarda la linea difensiva. Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli in una sfida non priva di insidie. Dopo un’intensa settimana di allenamenti a Castel Volturno, il tecnico azzurro dovrà fare i conti con il rientro dei nazionali. . Sebbene il portiere sia in fase di miglioramento, il mister non intende rischiarlo in questo incontro. (Napolipiu.com)

Meret - slitta il rientro dopo l’infortunio! E il rinnovo con il Napoli non si sblocca - In un avvio di stagione fatto di tante buone notizie, in casa Napoli c`è anche qualcosa che è andato storto. Come l`infortunio di Alex Meret,... (Calciomercato.com)

Napoli - Meret verso il rinnovo ma si guarda al futuro : spunta l’idea Vicario - it. Antonio Conte e il suo staff sono soddisfatti delle prestazioni di Alex Meret, tanto che si parla di un possibile prolungamento del contratto con il club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli sembra avere le idee chiare per il ruolo di portiere. . lia Caprile, quando chiamato in causa, ha dimostrato. (Dailynews24.it)