Manuel Mastrapasqua, così il 19enne lo ha rapinato e ucciso: «Due minuti dopo la coltellata sono passati i carabinieri» (Di domenica 13 ottobre 2024) Accoltellato a morte per un paio di cuffie da 20 euro. È morto così Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano, alle porte di Milano, nella notte tra il 10 e l'11 Leggo.it - Manuel Mastrapasqua, così il 19enne lo ha rapinato e ucciso: «Due minuti dopo la coltellata sono passati i carabinieri» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Accoltellato a morte per un paio di cuffie da 20 euro. È morto, il 31ennea Rozzano, alle porte di Milano, nella notte tra il 10 e l'11

Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie da 10 euro : la folle notte del killer con la lama in pugno - Eppure. . . Sono delle "cuffione" blu elettrico wireless, con la marca impressa sul lato. . L'ultimo tassello va a posto nel pomeriggio di sabato, quando da un cestino a pochi passi da una pompa di benzina sbuca qualcosa. Nulla di lussuoso, né di costoso, su Amazon sono in vendita a poco più di 10 euro. (Milanotoday.it)

Chi è il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua per le cuffie : "Ho fatto una cazzata" - Diciannove anni, venti da compiere tra poche settimane. Un lavoro in un supermercato di Milano, proprio come la sua vittima. Un papà incensurato, anche lui dipendente di un super, e una mamma commessa in un mall del centro città, a due passi dal Duomo. Qualche guaio con la giustizia già da... (Milanotoday.it)

Daniele Rezza - chi è il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua - Il diciannovenne Daniele Rezza è stato appena fermato dagli agenti della Polfer per un normale controllo: i poliziotti gli riconsegnano i documenti e lo mandano via. Le indagini scattano immediatamente, alimentate dalle immagini delle telecamere: alcuni frame mostrano un’ombra che si allontana e due persone, che sarebbero state già individuate dai militari, che avrebbero assistito al raid killer ... (Ilgiorno.it)