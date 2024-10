Notizie.com - Manuel Mastrapasqua, chi è il suo killer: Daniele Rezza lo ha ucciso per le cuffie da 20 euro

(Di domenica 13 ottobre 2024) Svolta nelle scorse ore nell’omicidio di: l’assassino si è consegnato ai carabinieri che lo cercavano.si incrociano nella notte dell’11 ottobre a Rozzano, alle porte di Milano. Sono le ore 2 e 40 circa. Lavorano entrambi in zona, in due diversi supermercati ma della stessa catena., chi è il suo(ANSA FOTO) – Notizie.comha 31 anni, una vita tranquilla senza grilli per la testa. È uscito poco dopo la mezzanotte da lavoro, dal supermercato Carrefour di via Farini a Milano. Sta tornando a casa, pensa alla sua fidanzata che si trova in Liguria e le scrive. In testa ha le sue fidatewireless, forse ascolta musica. È stanco a fine turno, vuole andare a riposare. A casa lo attendono la madre ed il fratello.