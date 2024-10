L’orso M75 è stato rintracciato nelle nostre valli (Di domenica 13 ottobre 2024) È stato avvistato un nuovo esemplare di orso nel Trentino orientale: M75, maschio di 4 anni, nato nella popolazione degli orsi trentini occidentali e che, poi, ha attraversato la valle dell'Adige. Stando ai risultati delle analisi svolte dai tecnici di Fem – riporta il report dei Grandi carnivori Trentotoday.it - L’orso M75 è stato rintracciato nelle nostre valli Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Èavviun nuovo esemplare di orso nel Trentino orientale: M75, maschio di 4 anni, nato nella popolazione degli orsi trentini occidentali e che, poi, ha attraversato la valle dell'Adige. Stando ai risultati delle analisi svolte dai tecnici di Fem – riporta il report dei Grandi carnivori

