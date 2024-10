L'invasione fiscale che fa ricchi i boss (Di domenica 13 ottobre 2024) Che l'Emilia-Romagna "rossa" sia diventata terreno di conquista della 'ndrangheta stupisce solo chi ha volutamente sottovalutato i segnali arrivati dal territorio Ilgiornale.it - L'invasione fiscale che fa ricchi i boss Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Che l'Emilia-Romagna "rossa" sia diventata terreno di conquista della 'ndrangheta stupisce solo chi ha volutamente sottovalutato i segnali arrivati dal territorio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'invasione fiscale che fa ricchi i boss - Come inquinare l'economia legale e vivere felici. Si chiama «invasione fiscale» l'espediente usato dalla 'ndrangheta per riciclare i proventi di narcotraffico, usura e prostituzione. Basta emettere ... (ilgiornale.it)

Dissesto Cosenza, giudizio in Corte dei conti per Mario Occhiuto - Udienza in Corte dei Conti il 26 novembre, il senatore ed ex-Sindaco, Mario Occhiuto: «Default ereditato, cercammo di evitarlo» ... (quotidianodelsud.it)

L’evasione fiscale in Italia continua a diminuire - Gli ultimi dati del 2021 indicano che è stato raggiunto un obiettivo del PNRR con anticipo, anche se alcuni problemi rimangono ... (ilpost.it)