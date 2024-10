Ilgiorno.it - L’invasione delle barchette (di carta) per un nuovo Galeone

(Di domenica 13 ottobre 2024) La prima, commovente, quasi spariva tra le foglie d’autunno. Poi sono arrivati rinforzi a decine, di ogni dimensione: una marea didiha riempito l’area del parco Don Giussani (ex Solari) rimasta senza il suo “”: una storica stuttura ludica rimossa dal Comune la scorsa primavera perché arrivata a fine vita e non più riparabile. Per ridare ai bambini il loro veliero o un gioco simile, ieri - giorno di apertura di tutte le stazioni M4 fino a San Cristoforo - è andata in scena la protesta “Pirati e ribelli”: grandi e piccoli hanno piegato tantissimi fogli didi riciclo invadendo tutto lo spiazzo che prima ospitava il. Il flash mob sui generis è stato organizzato da abitanti del quartiere e lanciato sulla social street “Abitanti intorno al parco Solari“ con una raccolta di firme.