L’impresa del restauratore Stefano Costi Riproduce un galeone olandese usando solo legno di mobili del Seicento

Crema (Cremona) – Chi ha mai visto un galeone olandese del 1686? In una vetrina di un negozio vuoto, in via Cavour a Crema, di fronte all'orefice Ferrari, è possibile ammirare un prototipo di oltre due metri di un galeone olandese, molto fedele all'originale, che l'autore adesso intende vendere. E il prezzo fissato è 4mila euro. L' opera è del restauratore cremasco Stefano Costi, 52 anni e tanta passione, oltre a maestria nel maneggiare il legno. "Dieci anni fa ho visitato il National Maritime museum di Amsterdam e sono rimasto folgorato dal prototipo di un galeone olandese che solcava i mari nel '600 – racconta –. Una volta tornato a casa ho cominciato a pensare se fosse possibile riprodurlo e ho cominciato ad attrezzarmi.

