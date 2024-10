L'annuncio dell'esercito israeliano: "Intercettati cinque razzi indirizzati verso Haifa" (Di domenica 13 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha fatto sapere che sono stati Intercettati cinque razzi lanciati contro Haifa . I razzi sono stati sparati dal Libano verso la città costiera settentrionale israeliana e tutti sono stati abbattuti dalle difese aeree, secondo una dichiarazione delle autorità militari. I sistemi di difesa aerea hanno rilevato l’attacco intorno alle 9:00 (07:00 italiane), hanno aggiunto i Feedpress.me - L'annuncio dell'esercito israeliano: "Intercettati cinque razzi indirizzati verso Haifa" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024) L’ha fatto sapere che sono statilanciati contro. Isono stati sparati dal Libanola città costiera settentrionale israeliana e tutti sono stati abbattuti dalle difese aeree, secondo una dichiarazionee autorità militari. I sistemi di difesa aerea hanno rilevato l’attacco intorno alle 9:00 (07:00 italiane), hanno aggiunto i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché gli europei sono sempre più razzisti - Gli europei hanno una visione della propria identità sempre più etnica, chiusa e xenofoba. È questa la sentenza che arriva dal rapporto "Welcome to Barbieland", pubblicato dal Consiglio Europeo per le Relazioni Estere (Ecfr) e dalla Fondazione Culturale Europea (Ecf) che mette in allerta l’Unione. (Today.it)

Perché gli europei sono sempre più razzisiti - Gli europei hanno una visione della propria identità sempre più etnica, chiusa e xenofoba. . . È questa la sentenza che arriva dal rapporto "Welcome to Barbieland", pubblicato dal Consiglio Europeo per le Relazioni Estere (Ecfr) e dalla Fondazione Culturale Europea (Ecf) che mette in allerta l’Unione. (Today.it)

Razzismo - ora in Spagna gli arbitri possono fermare definitivamente le partite (La Vanguardia) - La Liga e la Federcalcio spagnola hanno concordato un nuovo protocollo che gli arbitri devono usare in partita quando si trovano di fronte a episodi di razzismo. Lo riporta La Vanguardia, che scrive: “La Liga e la Federcalcio Reale spagnola (Rfef) hanno concordato di inserire un nuovo protocollo contro il razzismo da attivare, se necessario, da parte degli arbitri. (Ilnapolista.it)