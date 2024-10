La Vis deve rigenerarsi nel Pineto. Stellone: "Ora bisogna vincere" (Di domenica 13 ottobre 2024) La rabbia di Sestri è sbollita, il calendario offre una nuova chance. Arriva il Pineto e la Vis, in ritardo con la vittoria da 4 turni, si ritrova al bivio per la parte buona della classifica. E’ anche un incrocio di amici. Roberto Stellone se la vedrà dalla tribuna. Il vice Gennari guiderà la squadra dal campo, dove incontrerà il vecchio compagno (al Lanciano) Ivan Tisci, al debutto sulla panchina degli abruzzesi. Che dice: ‘Roberto è stato così bravo da farsi squalificare, così potrò abbracciare Andrea’. E Stellone: ‘Ivan lo conosco da tempo, ogni tanto ci vediamo a Pescara. Sul campo saremo avversari, poi ci prenderemo un caffè insieme’. Fine dei convenevoli, perché ‘questa è una partita davvero importante. Non tanto per la classifica – aggiunge Stellone – ma perché le vittorie danno entusiasmo. Ilrestodelcarlino.it - La Vis deve rigenerarsi nel Pineto. Stellone: "Ora bisogna vincere" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La rabbia di Sestri è sbollita, il calendario offre una nuova chance. Arriva ile la Vis, in ritardo con la vittoria da 4 turni, si ritrova al bivio per la parte buona della classifica. E’ anche un incrocio di amici. Robertose la vedrà dalla tribuna. Il vice Gennari guiderà la squadra dal campo, dove incontrerà il vecchio compagno (al Lanciano) Ivan Tisci, al debutto sulla panchina degli abruzzesi. Che dice: ‘Roberto è stato così bravo da farsi squalificare, così potrò abbracciare Andrea’. E: ‘Ivan lo conosco da tempo, ogni tanto ci vediamo a Pescara. Sul campo saremo avversari, poi ci prenderemo un caffè insieme’. Fine dei convenevoli, perché ‘questa è una partita davvero importante. Non tanto per la classifica – aggiunge– ma perché le vittorie danno entusiasmo.

