La mamma di Pamela: “Ho un tumore, ma continuo a lottare per la giustizia” (Di domenica 13 ottobre 2024) Macerata, 13 ottobre 2024 – “Oggi sento il bisogno di aprire il mio cuore e condividere una notizia che ho ricevuto da poco: tumore al seno”. Comincia così il doloroso post di Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata, dal nigeriano Innocent Oseghale, nel gennaio del 2018. “Avrei dovuto aspettarmelo dato il trauma che ho subito con la perdita di mia figlia Pamela – continua la donna -. Mi rendo conto che questo è nulla in confronto a quello che sto già portando nel cuore da anni. La voglia di raggiungerLa c’è, e mi chiedo se dovrei semplicemente arrendermi e lasciarmi andare a tutto. Ma poi dal Cuore arriva una Voce: Pamela non vuole questo da me, ho ancora qualcosa di importante da portare a termine, qualcosa di diverso da fare in questo mondo. Ilrestodelcarlino.it - La mamma di Pamela: “Ho un tumore, ma continuo a lottare per la giustizia” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Macerata, 13 ottobre 2024 – “Oggi sento il bisogno di aprire il mio cuore e condividere una notizia che ho ricevuto da poco:al seno”. Comincia così il doloroso post di Alessandra Verni,diMastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata, dal nigeriano Innocent Oseghale, nel gennaio del 2018. “Avrei dovuto aspettarmelo dato il trauma che ho subito con la perdita di mia figlia– continua la donna -. Mi rendo conto che questo è nulla in confronto a quello che sto già portando nel cuore da anni. La voglia di raggiungerLa c’è, e mi chiedo se dovrei semplicemente arrendermi e lasciarmi andare a tutto. Ma poi dal Cuore arriva una Voce:non vuole questo da me, ho ancora qualcosa di importante da portare a termine, qualcosa di diverso da fare in questo mondo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mamma di Pamela - uccisa e fatta a pezzi : «Ho un tumore al seno - avrei dovuto aspettarmelo dopo tutto questo dolore» - MACERATA «Oggi sento il bisogno di aprire il mio cuore e condividere una notizia che ho ricevuto da poco: ho un tumore al seno». Alessandra Verni deve affrontare un?altra prova... (Corriereadriatico.it)

Omicidio Mastropietro - la mamma di Pamela : "Altri assassini ancora liberi. Oseghale mi incontri" - . . Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, la ragazza violentata, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018, massacro per cui è stato condannato il nigeriano Innocent Oseghale, torna a parlare e lo fa da Monica Setta a 'Storie di donne al bivio' nella puntata in onda mercoledì 2 ottobre alle. (Romatoday.it)

Pamela Mastropietro - la mamma : «Guarderò negli occhi il suo assassino. Voglio tutta la verità» - Lei non si è persa un?udienza, lui ha evitato sempre il suo sguardo. Ma Alessandra Verni non molla. Non può. Per quel cordone ombelicale che la morte non ha stracciato e la... (Ilmattino.it)