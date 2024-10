Formiche.net - La grande incertezza. Tocci naviga le contraddizioni del disordine globale

(Di domenica 13 ottobre 2024) Vivevamo in un mondo aperto. Con una serie di giri di vite, il mondo si è andato chiudendo a mano a mano. Ma queste chiusure non significano che siamo stati catapultati da un mondo aperto a uno chiuso, ma in un mondo diche dobbiamo imparare are. La rivalità tra le superpotenze Usa e Cina coesiste con una realtà fatta di altri poli come Europa e Russia che ondeggiano da una o dall’altra parte, così come di altre medie potenze come India, Brasile, Indonesia o Sud Africa, che evitano di schierarsi, sfruttando agilmente e spesso cinicamente le opportunità di un mondo apolare. Integrazione e interdipendenza seg nano le nostre vite e tutte le grandi sfide di fronte a noi, dalla tecnologia al clima alla demografia, non conoscono confini nazionali e possono essere affrontate solo con la cooperazione multilaterale.