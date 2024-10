La Fortitudo si rialza dopo il ko contro Desio: Chiarastella e Piccone stendono il Fiorenzuola (Di domenica 13 ottobre 2024) La reazione dopo la sconfitta casalinga contro Desio: la Fortitudo Agrigento trova una vittoria sofferta in casa del Fiorenzuola, capace di imporsi per gran parte del match cedendo nell'ultimo quarto nei confronti della squadra di coach Quilici.Una tripla di Piccone, in netta difficoltà per Agrigentonotizie.it - La Fortitudo si rialza dopo il ko contro Desio: Chiarastella e Piccone stendono il Fiorenzuola Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La reazionela sconfitta casalinga: laAgrigento trova una vittoria sofferta in casa del, capace di imporsi per gran parte del match cedendo nell'ultimo quarto nei confronti della squadra di coach Quilici.Una tripla di, in netta difficoltà per

Serie A2 : dopo i due ko in campionato - domani la Effe cerca riscatto nella gara rinviata causa Champions. Fortitudo - operazione recupero. Con Orzinuovi è attesa una risposta - La situazione attuale non è facile e nemmeno felice ma da qui a far processi ce ne vuole. Serve un pizzico di tranquillità in più, lo sa bene il presidente Stefano Tedeschi chiamato ora più che mai a fare da pompiere e mediatore, ma servono anche i risultati che se adesso non preoccupano, se dovessero continuare a mancare potrebbero, a breve, far preoccupare. (Sport.quotidiano.net)