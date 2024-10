La carrozzina mandata dalla Asl ha le ruote finite. “Se voglio posso cambiarle a mie spese” (Di domenica 13 ottobre 2024) Dieci giorni fa ha ricevuto una carrozzina dalla Asl per il marito disabile in sostituzione di un’altra che aveva dei problemi, ma la ‘nuova’ ha le ruote consumate, tanto da renderla inutilizzabile. “Ho chiamato per cambiarla, mi è stato risposto che non è possibile al momento perché la lista di Firenzetoday.it - La carrozzina mandata dalla Asl ha le ruote finite. “Se voglio posso cambiarle a mie spese” Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dieci giorni fa ha ricevuto unaAsl per il marito disabile in sostituzione di un’altra che aveva dei problemi, ma la ‘nuova’ ha leconsumate, tanto da renderla inutilizzabile. “Ho chiamato per cambiarla, mi è stato risposto che non è possibile al momento perché la lista di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Modena, condominio senza montascale: calvario per mia figlia disabile' - 'Da mesi chiediamo a Unicapi, proprietaria del condominio, di installare un montascale per nostra figlia ma inutilmente: nessuna risposta alle nostre lettere' ... (lapressa.it)

Parco del Boschetto, arriva la rampa. Passaggio garantito anche ai disabili - Il Boschetto a Villa Strozzi è finalmente tornato a essere un parco per tutti: al cancello monumentale del Poggi su via di Soffiano è stata aggiunta una rampa per disabili. Il problema era emerso la s ... (lanazione.it)

Wheelchair Rugby Catania cerca casa: alternative senza certezze in merito al PalaCatania - Un progetto ambizioso, “folle” per certi versi, quello di portare il rugby in carrozzina, wheelchair rugby in lingua inglese, a Catania. La prima, e ancora oggi unica, realtà del genere a sud di Roma. (lavocedellisola.it)