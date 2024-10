Italia Israele, Gravina: «Il calcio è condivisione, ci aspettiamo questo dalla partita» (Di domenica 13 ottobre 2024) Il presidente della FIGC ha parlato del match di Nations League, molto delicato per motivi extra calcistici Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto in conferenza stampa a Udine alla vigilia della gara tra Italia-Israele, valevole per la quarta giornata di Nations League. Gravina – «Grazie a tutti i presenti e al patron Pozzo per Calcionews24.com - Italia Israele, Gravina: «Il calcio è condivisione, ci aspettiamo questo dalla partita» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il presidente della FIGC ha parlato del match di Nations League, molto delicato per motivi extra calcistici Gabriele, presidente della FIGC, è intervenuto in conferenza stampa a Udine alla vigilia della gara tra, valevole per la quarta giornata di Nations League.– «Grazie a tutti i presenti e al patron Pozzo per

Italia-Israele : la formazione per la Nazionale - Con il suo dinamismo e la sua capacità di recuperare palla, sta diventando una pedina importante per il futuro. Centrocampo e versatilità in Nazionale Il centrocampo è particolarmente ricco, con giocatori capaci di riempire due nazionali. Dopo le delusioni recenti — tra cui l’eliminazione precoce dall’Europeo — l’Italia sembra aver imboccato una strada più positiva. (Terzotemponapoli.com)

Italia - Spalletti : ”Israele? Bisogna essere pronti a quelle che sono le loro qualità” - “Un aspetto in cui possiamo migliorare è capire che a volte gli episodi possono ribaltare la qualità di gioco, qualcosa che hai direzionato in maniera corretta. Spalletti: “Tanti israeliani non vogliono la guerra” Il ct ha già parlato oggi al Tg1: “Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perché io penso che ci siano molti israeliani che non ... (Terzotemponapoli.com)

