Israele, Meloni sente Netanyahu: “Inaccettabile attacco a Unifil” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorgia Meloni chiama Benjamin Netanyahu per ribadire "l'inaccettabilità" degli attacchi di Israele contro i caschi blu in Libano. La presidente del Consiglio – riferisce Palazzo Chigi in una nota – ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano in cui "ha ribadito l'inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, Israele, Meloni sente Netanyahu: “Inaccettabile attacco a Unifil” L'Identità. Lidentita.it - Israele, Meloni sente Netanyahu: “Inaccettabile attacco a Unifil” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorgiachiama Benjaminper ribadire "l'inaccettabilità" degli attacchi dicontro i caschi blu in Libano. La presidente del Consiglio – riferisce Palazzo Chigi in una nota – ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano in cui "ha ribadito l'inaccettabilità chesia stata attaccata dalle forze armate israeliane,: “” L'Identità.

