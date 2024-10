“Io non rischio“. Protezione civile in campo oggi (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel Sud-Ovest Milano torna oggi “Io non rischio“, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con istituzioni e associazioni. oggi, dalle 9.30 alle 17, nel parcheggio davanti alla biblioteca di via Fagnana, sarà allestita la “Cittadella di Io non rischio del Sud-ovest Milano“, con i volontari dei gruppi di Protezione civile di Buccinasco, Assago, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Locate di Triulzi, Pieve Emanuele e Casarile. Saranno presentati i plastici sugli effetti di terremoti e alluvioni, verrà organizzata la simulazione di una camminata sulle macerie, ci saranno cartelloni illustrativi dell’app AllertaLom e sulle zone sismiche e verranno illustrati i piani comunali di Protezione civile territoriali. "I volontari di questa realtà sono fondamentali per la tutela del nostro territorio – commenta il sindaco Rino Pruiti –. Ilgiorno.it - “Io non rischio“. Protezione civile in campo oggi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel Sud-Ovest Milano torna“Io non“, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Dipartimento dellain collaborazione con istituzioni e associazioni., dalle 9.30 alle 17, nel parcheggio davanti alla biblioteca di via Fagnana, sarà allestita la “Cittadella di Io nondel Sud-ovest Milano“, con i volontari dei gruppi didi Buccinasco, Assago, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Locate di Triulzi, Pieve Emanuele e Casarile. Saranno presentati i plastici sugli effetti di terremoti e alluvioni, verrà organizzata la simulazione di una camminata sulle macerie, ci saranno cartelloni illustrativi dell’app AllertaLom e sulle zone sismiche e verranno illustrati i piani comunali diterritoriali. "I volontari di questa realtà sono fondamentali per la tutela del nostro territorio – commenta il sindaco Rino Pruiti –.

