Calciomercato.it - Inter e Milan, la contromossa di mercato che gela la Juventus

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)potrebbero essere protagoniste di unasul calcio: laora ha due problemi in più Uno dei reparti che dovrà essere rinforzato di più, un po’ per tutte le big, è sicuramente la difesa. Se si analizzano le rose, sia ilsia l’avranno necessità di puntare su altri profili a giugno 2025. I nerazzurri vedranno scadere i contratti di Acerbi e de Vrij tra meno di un anno e quindi Marotta e Ausilio stanno già lavorando a un nome di primo livello che possa fare da titolare. Giuntoli ha bisogno di un colpo in difesa (LaPresse) – calcio.itPer i cugini il problema è ancora più profondo, visto che ci sono dubbi sul rendimento di diversi singoli, che non stanno riuscendo a garantire la continuità attesa sul campo in quest’inizio di stagione.