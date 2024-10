Incidente stradale a Potenza, morti tre tifosi del Foggia (Di domenica 13 ottobre 2024) Sale a tre morti il bilancio dell’Incidente stradale che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che si erano recati a Potenza per assistere alla partita del girone C della serie C di calcio. Come riporta l’ANSA, l’Incidente stradale è avvenuto nei pressi dell’uscita di Potenza est del raccordo autostradale Potenza-Sicignano. Uno degli uomini a bordo dell’auto è morto sul colpo. Poco dopo hanno perso la vita anche gli altri due tifosi che erano rimasti gravemente feriti, spiega l’ANSA. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’Incidente. Incidente stradale a Potenza, morti tre tifosi del Foggia SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sale a treil bilancio dell’che in serata ha coinvolto alcunidel, che si erano recati aper assistere alla partita del girone C della serie C di calcio. Come riporta l’ANSA, l’è avvenuto nei pressi dell’uscita diest del raccordo auto-Sicignano. Uno degli uomini a bordo dell’auto è morto sul colpo. Poco dopo hanno perso la vita anche gli altri dueche erano rimasti gravemente feriti, spiega l’ANSA. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’tredelSportFace.

