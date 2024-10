“In strada contro mafie e sfruttamento”. Seano, in mille al corteo per gli operai aggrediti (Di domenica 13 ottobre 2024) Seano (Prato), 13 ottobre 2024 – Lavoratori e sindacalisti, ma anche normali cittadini e qualche rappresentante delle istituzioni per dire no allo sfruttamento e, soprattutto, alle violenze. Circa mille persone hanno sfilato per le vie di Seano dopo l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi ad un gruppetto di lavoratori e sindacalisti che stavano scioperando davanti ai cancelli dell’azienda di pelletteria “Lin Weidong”. Uomini armati di mazze li hanno sorpresi e pestati davanti al picchetto che avevano istituito. Ad aprire il corteo di oggi, 13 ottobre, c’era un grande striscione sorretto dagli operai pakistani impiegati nelle ditte della zona con la scritta 'Giù le mani da chi sciopera' e 'stop mafie e sfruttamento', per rivendicare il diritto a lavorare otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, invece di turni quotidiani da 12 ore senza ferie e malattia. Lanazione.it - “In strada contro mafie e sfruttamento”. Seano, in mille al corteo per gli operai aggrediti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024)(Prato), 13 ottobre 2024 – Lavoratori e sindacalisti, ma anche normali cittadini e qualche rappresentante delle istituzioni per dire no alloe, soprattutto, alle violenze. Circapersone hanno sfilato per le vie didopo l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi ad un gruppetto di lavoratori e sindacalisti che stavano scioperando davanti ai cancelli dell’azienda di pelletteria “Lin Weidong”. Uomini armati di mazze li hanno sorpresi e pestati davanti al picchetto che avevano istituito. Ad aprire ildi oggi, 13 ottobre, c’era un grande striscione sorretto daglipakistani impiegati nelle ditte della zona con la scritta 'Giù le mani da chi sciopera' e 'stop', per rivendicare il diritto a lavorare otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, invece di turni quotidiani da 12 ore senza ferie e malattia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assalto a picchetto, in migliaia sfilano per diritto sciopero - Sono circa un migliaio le persone che stanno sfilando in corteo "per il diritto di sciopero" e "contro lo sfruttamento" in via Galilei a Seano, nel comune di Carmignano (Prato), teatro di un assalto n ... (ansa.it)

Prato, in mille tra la strade si Seano per lo sciopero dei pakistani dopo l'aggressione con le spranghe - Sabato Guardia di Finanza, Asl e dei vigili del fuoco sono entrati nella fabbrica e sequestrato documenti e computer. Il titolare Lin Weidong è finito sotto inchiesta(corrierefiorentino.corriere.it)

CORTEO CONTRO SFRUTTAMENTO E MAFIA A SEANO (PRATO) DOPO LE SPRANGATE SU OPERAI E SINDACALISTI - la manifestazione indetta dal sindacato di base Sudd partirà alle 17,30 da Seano, di fronte alla ditta dove operai e sindacalisti in picchetto sono stati brutalmente picchiati da un attacco squadrista ... (radiondadurto.org)