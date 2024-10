Agi.it - Ilary Blasi sugli spalti dello stadio di Cassino ma il figlio Cristian resta in panchina

(Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Occhiali da sole, borsetta a tracolla e short di jeans, seduta'Gino Salveti' dia sostenere ilTotti.si è presentata oggi nella cittadina frusinate per assistere alla partita dell'AdsCalcio contro l'Olbia, dove milita. La presenza della mamma però non ha portato fortuna al ragazzo, rimasto inper tutto l'incontro. Per la cronaca la partita è finita 2-2 e il, ora a 13 punti, ha perso l'occasione per poter agganciare l'Anzio, che guida la classifica con 15. Per la squadra gallurese, ancora a secco di successi in campionato dopo sei partite e ultimi assieme al Sarrabus Ogliastra con due punti, il pari ha rappresentato una piccola boccata di ossigeno dopo il periodo nero culminato con l'esonero del tecnico Marco Amelia e l'arrivo dell'argentino Lucas Gatti.