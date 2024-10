Il Veneto invecchia tra dieci anni gli over 65 saranno il 295% Il record a Rovigo

Il Veneto invecchia, tra dieci anni gli over 65 saranno il 29,5%. Il record a Rovigo (Di domenica 13 ottobre 2024) In Veneto la popolazione è sempre più anziana. Fra dieci anni il numero degli ultra80enni crescerà del 20%. Nel 2033 in regione ci saranno 281 ultra sessantacinquenni ogni 100 Ilgazzettino.it - Il Veneto invecchia, tra dieci anni gli over 65 saranno il 29,5%. Il record a Rovigo Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Inla popolazione è sempre più anziana. Frail numero degli ultra80enni crescerà del 20%. Nel 2033 in regione ci281 ultra sessantacinquenni ogni 100

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Veneto invecchia, tra dieci anni gli over 65 saranno il 29,5%. Il record a Rovigo - In Veneto la popolazione è sempre più anziana. Fra dieci anni il numero degli ultra80enni crescerà del 20%. Nel 2033 in regione ci saranno 281 ultra sessantacinquenni ogni ... (ilgazzettino.it)

Peter Grimes all'Opera di Roma, dieci minuti di applausi - ROMA, 12 OTT - Dieci minuti di applausi all'Opera di Roma per Peter Grimes, il dramma dell'isolamento e dell'emarginazione sociale reso con efficacia straordinaria dalla regista Deborah Warner con Mic ... (necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it)

Autonomia, così rinasce la Serenissima: il documento del Veneto - Dopo l'Autonomia, il documento inedito con tutte le richieste del Veneto, presentato a Calderoli: l'atto di rinascita della Serenissima ... (quotidianodelsud.it)