Sport.quotidiano.net - Il tecnico cerca soluzioni in attacco. Italiano, la difficile equazione del gol

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) A Valles, quando i rossoblù nelle esercitazioni in allenamento non inquadravano la porta, ha perso decibel di voce: "Dovete fare gol!". Perché, notoriamente, abituarsi a segnare in allenamento aiuta a ripetere il gesto con efficacia in partita. Nessuno meglio di Vincenzosa quanto sia penalizzante per una squadra che produce occasioni non cogliere il frutto del gol. A Firenze, nei momenti di secca offensiva, ilsiciliano aveva addirittura coniato un’espressione, "la macumba del gol", manifesto di una fragilità dell’figlia di errori e iella variamente assortiti. Eppure nei tre anni alla Fiorentina la produzione offensiva dei viola in campionato non è mai stata inferiore a quella dei rossoblù. Nel 2021-22 i viola segnarono 59 reti contro le 44 del Bologna. La stagione successiva, 2022-23, il bilancio fu identico. 53 reti.