Il razzo della Starship di Space X è rientrato nella base di lancio. Si tratta del primo successo del quinto test (Di domenica 13 ottobre 2024) A meno di sette minuti dal lancio, il razzo Super Heavy della nave Starship della SpaceX è rientrato esattamente nel sito di lancio, sulla rampa dalla quale era partito nella base di Boca Chica. Il quinto test della nave progettata dall’azienda di Elon Musk per i futuri viaggi su Luna e Marte ha realizzato così in pieno il suo principale obiettivo. Il prossimo sarà l’ammaraggio della Starship nell’Oceano Indiano. L'articolo Il razzo della Starship di Space X è rientrato nella base di lancio. Si tratta del primo successo del quinto test proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Il razzo della Starship di Space X è rientrato nella base di lancio. Si tratta del primo successo del quinto test Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A meno di sette minuti dal, ilSuper HeavynaveX èesattamente nel sito di, sulla rampa dalla quale era partitodi Boca Chica. Ilnave progettata dall’azienda di Elon Musk per i futuri viaggi su Luna e Marte ha realizzato così in pieno il suo principale obiettivo. Il prossimo sarà l’ammaraggionell’Oceano Indiano. L'articolo IldiX èdi. Sideldelproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SpaceX - quinto test di volo per Starship : razzo rientrato in base di lancio - Questa volta SpaceX è riuscita a riportare il razzo sulla piattaforma da cui era decollato sette minuti prima. SpaceX ha lanciato il suo quinto volo di prova per la nave spaziale Starship dalla sua struttura Starbase vicino a Brownsville, Texas, recuperando poi il razzo Super Heavy di ritorno sulla piattaforma con bracci meccanici, conosciuti come ‘chopsticks’. (Lapresse.it)

Cina : Centro lancio Xichang - razzo vettore Long March-3B decolla (2) - Si tratta del terzo membro di un gruppo di satelliti in orbita alta per la trasmissione di Internet. Il satellite e’ stato lanciato alle 21:50 (ora di Pechino) ed e’ entrato nell’orbita prestabilita. Xichang, 11 ott – (Xinhua) – Un razzo vettore Long March-3B che trasporta un nuovo satellite per i servizi Internet in orbita alta decolla dal Centro di lancio satellitare di ... (Romadailynews.it)

Cina : Centro lancio Xichang - razzo vettore Long March-3B decolla (1) - (Xin) Agenzia Xinhua. Si tratta del terzo membro di un gruppo di satelliti in orbita alta per la trasmissione di Internet. Il satellite e’ stato lanciato alle 21:50 (ora di Pechino) ed e’ entrato nell’orbita prestabilita. Xichang, 11 ott – (Xinhua) – Un razzo vettore Long March-3B che trasporta un nuovo satellite per i servizi Internet in orbita alta decolla dal Centro di ... (Romadailynews.it)