Il Milan riporta il bomber in Italia: il colpo per gennaio è deciso (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Milan sta cercando nuovi attaccanti per gennaio e ce n’è uno che potrebbe fare al caso di Fonseca: una buona occasione sia tecnica che economica Dopo aver virato sull’attacco a due punte, ora i rossoneri sono diventati improvvisamente corti nel reparto di prima linea. Oltre a Morata e Abraham servono altri giocatori offensivi, in grado di creare occasioni da gol. L’ultima idea porta all’estero. Il Milan pensa ad un altro attaccante per gennaio (SerieAnews – ANSA) La svolta arrivata con la vittoria nel derby sembra aver lasciato spazio ad un periodo piuttosto negativo in casa Milan. I rossoneri non sono riusciti ancora a conquistare un punto nella nuova Champions League, venendo sconfitti prima dal Liverpool e poi dal Bayer Leverkusen. In campionato la caduta di Firenze ha complicato e non poco le cose e ora Fonseca è di nuovo sul banco degli imputati. Serieanews.com - Il Milan riporta il bomber in Italia: il colpo per gennaio è deciso Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilsta cercando nuovi attaccanti pere ce n’è uno che potrebbe fare al caso di Fonseca: una buona occasione sia tecnica che economica Dopo aver virato sull’attacco a due punte, ora i rossoneri sono diventati improvvisamente corti nel reparto di prima linea. Oltre a Morata e Abraham servono altri giocatori offensivi, in grado di creare occasioni da gol. L’ultima idea porta all’estero. Ilpensa ad un altro attaccante per(SerieAnews – ANSA) La svolta arrivata con la vittoria nel derby sembra aver lasciato spazio ad un periodo piuttosto negativo in casa. I rossoneri non sono riusciti ancora a conquistare un punto nella nuova Champions League, venendo sconfitti prima dal Liverpool e poi dal Bayer Leverkusen. In campionato la caduta di Firenze ha complicato e non poco le cose e ora Fonseca è di nuovo sul banco degli imputati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - ecco gli obiettivi per rinforzare la rosa a gennaio : si cercano due profili - Calciomercato Milan, i rossoneri cercando due profili per la sessione di gennaio per rinforzare la rosa: ecco i ruoli che si cercano Come riferito da Antonio Vitiello, il calciomercato Milan è pronto ad intervenire pesantemente nella sessione di gennaio. Le sue parole: PAROLE – «Vi posso dire con certezza, dopo alcune verifiche, che il Milan è intenzionato a operare […]. (Calcionews24.com)

Milan - i due pallini di Moncada per cambiare il centrocampo a gennaio - Anche il Napoli gradirebbe un rinforzo in quel ruolo, con lo sloveno dell’Udinese obiettivo comune. Almeno in Italia se ne è tornato a parlare in maniera piuttosto corposa, anche perché più di qualche società ha bisogno evidente di mettere qualche toppa. Che ad ora pare abbastanza difficile da superare. (Calciomercato.it)

Salta l’affare di gennaio tra Milan e Juve : bocciatura totale - Cristiano Giuntoli e Zlatan Ibrahimovic (LaPresse) – calciomercato. Kalulu insegna che anche i calciatori in esubero possono rivelarsi dei buoni affari, nel caso del francese – e almeno per ora – un grande affare visto il rendimento in campo sia in campionato che, soprattutto, in Champions League. Difensore per la Juve a gennaio: Tomori solo terzo, Skriniar il preferito dai tifosi Non a caso ... (Calciomercato.it)