Il Broke Boys FC e la matta offerta a Pogba: giocare tra VIP e influencer davanti a migliaia di tifosi (Di domenica 13 ottobre 2024) Per Paul Pogba è arrivata tra le tante, anche una offerta davvero particolare: giocare in Russia davanti a migliaia di tifosi tra i campioni in carica del Broke Boys FC, top club della Media Football League e composto da celebrità, VIP e influencer. Fanpage.it - Il Broke Boys FC e la matta offerta a Pogba: giocare tra VIP e influencer davanti a migliaia di tifosi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Per Paulè arrivata tra le tante, anche unadavvero particolare:in Russiaditra i campioni in carica delFC, top club della Media Football League e composto da celebrità, VIP e

