Harrison Ford, a 82 anni, afferma di recitare ancora per il contatto umano (Di domenica 13 ottobre 2024) A 82 anni, Harrison Ford è contento di aver continuato a recitare, poiché ciò gli garantisce “un contatto umano essenziale“. “Mi capita di immaginare persone con grandi capacità ed esperienza È divertente lavorare con queste persone“, ha detto Ford in una recente intervista con Vanity Fair quando gli è stato chiesto cosa lo avesse spinto ad apparire in “Shrinking“. Ford, noto per i suoi ruoli di Han Solo e Indiana Jones nella serie ” Star Wars” e nella serie “Indiana Jones”, recita accanto a Jason Segel e Jessica Williams nella serie Apple TV+. Ha anche parlato del suo approccio all’interpretazione di Han Solo. “Era un personaggio che era impegnato nella sua ignoranza“, ha detto Ford. “Profondamente impegnato nella sua ignoranza. Ma se gli fosse mancato il senso dell’umorismo, non sarebbe stato divertente per il pubblico. Metropolitanmagazine.it - Harrison Ford, a 82 anni, afferma di recitare ancora per il contatto umano Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A 82è contento di aver continuato a, poiché ciò gli garantisce “unessenziale“. “Mi capita di immaginare persone con grandi capacità ed esperienza È divertente lavorare con queste persone“, ha dettoin una recente intervista con Vanity Fair quando gli è stato chiesto cosa lo avesse spinto ad apparire in “Shrinking“., noto per i suoi ruoli di Han Solo e Indiana Jones nella serie ” Star Wars” e nella serie “Indiana Jones”, recita accanto a Jason Segel e Jessica Williams nella serie Apple TV+. Ha anche parlato del suo approccio all’interpretazione di Han Solo. “Era un personaggio che era impegnato nella sua ignoranza“, ha detto. “Profondamente impegnato nella sua ignoranza. Ma se gli fosse mancato il senso dell’umorismo, non sarebbe stato divertente per il pubblico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Richard Gere innamorato - Harrison Ford scanzonato : i divi in coppia sul red carpet - Sul tappeto rosso l’attore di Indiana Jones scherza con i reporter chiedendo quale sia la direzione giusta in cui guardare, poi fa smorfie buffe alla moglie Calista Flockhart, 59 anni, l’indimenticabile avvocata Ally McBeal del piccolo schermo. Red carpet di coppia per due divi del cinema, Richard Gere e Harrison Ford. (Amica.it)

Shrinking 2 - nuovi casi e terapie nel trailer della seconda stagione con Jason Segel e Harrison Ford - Dopo un anno di attesa torna il terapeuta interpretato dalla star di How I Met Your Mother costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer della seconda stagione di Shrinking, in cui ritroviamo il padre in lutto Jimmy (Jason Segel) confessare di pensare che sua figlia Alice (Lukita Maxwell) sia preoccupata per lui. (Movieplayer.it)

Red Hulk : la trasformazione di Harrison Ford rivelata in un nuovo filmato di Captain America - Con il ritorno del Leader nel cast di Captain America: Brave New World , è possibile che il personaggio di Tim Blake Nelson faccia finalmente parte dell’evoluzione di Ross in Hulk Rosso, proprio come nei fumetti. Cinefilos. Il filmato di Red Hulk mostra il personaggio di Ford in piedi su un podio di fronte alla Casa Bianca. (Cinefilos.it)