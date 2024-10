Evasione fiscale in Italia a quota 82 miliardi, fa nero quasi il 70% delle partite Iva (Di domenica 13 ottobre 2024) L’Evasione in Italia è in calo lento e costante da anni, ma i numeri sono ancora impressionanti: l’ultimo dato disponibile riguarda il 2021, durante il quale è stata stimata un’Evasione di 82 miliardi di euro. Solo l’anno precedente l’Evasione stimata si attestava a quota 85 miliardi (-3,8%) e nel 2019 si sforavano i 100 miliardi. Anche la propensione all’Evasione è scesa, passando dal 17 al 15%. Il parametro indica la percentuale di imposta evasa sul totale dovuto. Le categorie che evadono di più sono quelle della partite Iva e delle imprese che occultano al Fisco quasi il 70% delle imposte che dovrebbero versare. Sotto il termine generico di “Evasione” si indicano due fenomeni distinti, ma correlati: l’Evasione fiscale (la tassazione non versata) e l’Evasione contributiva (le somme occultate agli enti previdenziali). Quifinanza.it - Evasione fiscale in Italia a quota 82 miliardi, fa nero quasi il 70% delle partite Iva Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’inè in calo lento e costante da anni, ma i numeri sono ancora impressionanti: l’ultimo dato disponibile riguarda il 2021, durante il quale è stata stimata un’di 82di euro. Solo l’anno precedente l’stimata si attestava a85(-3,8%) e nel 2019 si sforavano i 100. Anche la propensione all’è scesa, passando dal 17 al 15%. Il parametro indica la percentuale di imposta evasa sul totale dovuto. Le categorie che evadono di più sono quelle dellaIva eimprese che occultano al Fiscoil 70%imposte che dovrebbero versare. Sotto il termine generico di “” si indicano due fenomeni distinti, ma correlati: l’(la tassazione non versata) e l’contributiva (le somme occultate agli enti previdenziali).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Urso : “Per l’Italia dello spazio 7 - 3 miliardi fino al 2026” - L'articolo Urso: “Per l’Italia dello spazio 7,3 miliardi fino al 2026” sembra essere il primo su L'Opinionista. Sui 7,3 miliardi per le attività spaziali “le nostre imprese fanno particolare affidamento”, ha detto ancora il ministro rilevando come il comparto aerospazio e quello farmaceutico siano “i due settori nei quali maggiormente si sviluppa la nostra economia”. (Lopinionista.it)

Imu - in Italia l’evasione costa 5 miliardi di euro all’anno - In Italia c'è un problema di evasione fiscale per quanto riguarda le imposte immobiliari. Tra case 'fantasma' e mancati pagamenti ogni anno 5 miliardi gli euro di Imu non vengono versati, causando un'enorme voragine nelle casse dello Stato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Torino - Cairo : “Il calcio italiano ha un debito di 5.7 miliardi - serve contenere i costi” - Il calcio alimenta la passione e le emozioni di più della metà degli italiani. “Il calcio italiano oggi ha un debito di 5,7 miliardi di euro, 900 milioni solo nell’ultimo anno. . Ora si può discutere di nuovi stadi e investimenti, ma la prima regola forte è quella di contenere i costi“, ha specificato Cairo. (Sportface.it)