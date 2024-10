Metropolitanmagazine.it - Eleanor Coppola, chi era la moglie di Francis Ford Coppola: “Un amore nato sul set horror”

(Di domenica 13 ottobre 2024), nata comeJessie Neil a Los Angeles il 4 maggio 1936, è cresciuta a Huntington Beach prima di laurearsi in design applicato all’Università della California. Il primo fatidico incontro con l’uomo che avrebbe amato per tutta la vita e che poi avrebbe sposato è avvenuto sul set di Dementia 13, filmche ha rappresentato il debutto dialla regia e per il quale ha lavorato come assistente alla regia.Da quel momento la coppia non si è più separata. Dapprima le nozze nel 1963, poi subito dopo la nascita del primo figlio Gian-Carlo e nel tempo anche l’arrivo degli altri due figli, Roman e Sofia, la più piccola. Cosìhanno costruito una splendida famiglia nella quale da sempre si è respirato cinema. Non è un caso che i tre ragazzi abbiano seguito le orme dei genitori.