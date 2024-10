Liberoquotidiano.it - Ecco il segno che avrà la "domenica perfetta": occhio all'oroscopo di Brando

(Di domenica 13 ottobre 2024) ARIETE L'estrema sensitività vi mette sulla difensiva, non create problemi dove non ci sono e non complicate quelli esistenti, lasciate passare il negativo Mercurio che in serata sarà già nello Scorpione. Fatevi belli per questa sera, amore e sex. Sotto la spinta di Venere può nascere un nuovo amore, intenso e travolgente. L'influsso rende passionale il matrimonio. Non angosciatevi per i soldi. TORO Qualche ritardo nelle trattative e nei risultati, momentaneo. È solo conseguenza della Luna negativa, che incide anche sulla salute, stanca le gambe, infiamma la gola, nulla che possa compromettere il vostro successo. Utili scontri nelle collaborazioni sono previsti nel prossimo periodo, quando Mercurio sarà in Scorpione.