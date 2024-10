Lanazione.it - Droga sintetica, scatta l’allarme. Arrestato in passeggiata a Marinella con Lsd in tasca

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 13 ottobre 2024 – Aveva in casa una vera e propria collezione di francobolli. Ma la sua passione non era proprio quella tipica del filatelico. Il giovane, classe 1995,dai carabinieri di Sarzana, è stato infatti trovato in possesso di 85 cartine di Lsd, la sostanza stupefacenteche da qualche tempo sembra aver ripreso sorprendentemente vigore sul mercato della, soprattutto tra i giovanissimi. A finire nei guai è stato un giovane, Gianluca Foriero, residente nella provincia di Luccal’altro pomeriggio dai militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sarzana sul lungomare della frazione di. Si stava aggirando nella zona degli stabilimenti balneari quando la pattuglia dei militari lo ha incrociato accorgendosi del suo atteggiamento nervoso e si sono insospettiti.