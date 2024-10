Destinazione Sannio: tour operator cinesi, americani ed europei alla scoperta dei tesori del territorio (Di domenica 13 ottobre 2024) Provengono da Cina, Stati Uniti, Svizzera, Germania e Spagna i tour operator che il 12 ed il 13 ottobre hanno visitato il territorio, nell’ambito del tour Fam Trip – Scopri il Sannio ed i Sanniti- volto a far conoscere i principali attrattori turistici del territorio. Il tour è stato organizzato a seguito della TTG di Rimini, la fiera internazionale del turismo, nell’ambito della quale è stata promossa la Destinazione Sannio attraverso innumerevoli attività. Si tratta di una iniziativa che rientra nell’ambito delle azioni messe in campo dalla costituenda costituenda DMO (destination, management organization) composta da Confindustria Benevento, Comune di Benevento, Comune di Montesarchio, Consorzio ASI e Provincia di Benevento. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Provengono da Cina, Stati Uniti, Svizzera, Germania e Spagna iche il 12 ed il 13 ottobre hanno visitato il, nell’ambito delFam Trip – Scopri iled i Sanniti- volto a far conoscere i principali attrattori turistici del. Ilè stato organizzato a seguito della TTG di Rimini, la fiera internazionale del turismo, nell’ambito della quale è stata promossa laattraverso innumerevoli attività. Si tratta di una iniziativa che rientra nell’ambito delle azioni messe in campo dcostituenda costituenda DMO (destination, management organization) composta da Confindustria Benevento, Comune di Benevento, Comune di Montesarchio, Consorzio ASI e Provincia di Benevento.

