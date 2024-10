Denis Villeneuve vuole fare un film muto (Di domenica 13 ottobre 2024) Il regista di Dune, Denis Villeneuve, ha dichiarato più volte di non amare molto i dialoghi e ora ha espresso il desiderio di realizzare un film muto. All'inizio dell'anno, Denis Villeneuve ha suscitato un certo clamore affermando: "Francamente, odio i dialoghi. I dialoghi sono per il teatro e la televisione". Pochi giorni dopo il regista ha fatto marcia indietro ("Non odio i dialoghi"), ma la sua affermazione ha generato alcune teorie riguardanti il fatto che Villeneuve potrebbe dirigere un film muto. Warner Bros annuncia la data di uscita del prossimo film di Denis Villeneuve, sarà Dune 3? Un film muto in arrivo? Parlando al BFI London film Festival, Villeneuve ha reso noto di voler dirigere un film "senza dialoghi". Il regista ha ribadito che "il dialogo è Movieplayer.it - Denis Villeneuve vuole fare un film muto Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il regista di Dune,, ha dichiarato più volte di non amare molto i dialoghi e ora ha espresso il desiderio di realizzare un. All'inizio dell'anno,ha suscitato un certo clamore affermando: "Francamente, odio i dialoghi. I dialoghi sono per il teatro e la televisione". Pochi giorni dopo il regista ha fatto marcia indietro ("Non odio i dialoghi"), ma la sua affermazione ha generato alcune teorie riguardanti il fatto chepotrebbe dirigere un. Warner Bros annuncia la data di uscita del prossimodi, sarà Dune 3? Unin arrivo? Parlando al BFI LondonFestival,ha reso noto di voler dirigere un"senza dialoghi". Il regista ha ribadito che "il dialogo è

