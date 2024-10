Dal Comune 15 milioni di euro: finanzieranno progetti educativi per minori non accompagnati (Di domenica 13 ottobre 2024) Migliorare la gestione dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presi in carico dal Comune di Udine, arricchendo l’offerta educativa, puntando sui percorsi di apprendimento dell’italiano e su quelli di formazione professionale. Questi, in sintesi, gli obiettivi del bando per la Udinetoday.it - Dal Comune 15 milioni di euro: finanzieranno progetti educativi per minori non accompagnati Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Migliorare la gestione dell’accoglienza deistranieri nonpresi in carico daldi Udine, arricchendo l’offerta educativa, puntando sui percorsi di apprendimento dell’italiano e su quelli di formazione professionale. Questi, in sintesi, gli obiettivi del bando per la

