Quotidiano.net - Cristoforo Colombo era un ebreo spagnolo? Il documentario-inchiesta: “Lo dice il suo Dna”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Madrid, 13 ottobre 2024 – Dove nacque? L’origine genovese del noto esploratore che nel XV secolo aprì la strada al Nuovo Mondo, è tutt’altro che acclarata. A contestarla c’è anche un team di ricercatori dell’università di Granada. I risultati di 22 anni di investigazioni del gruppo guidato dal medico forense José Antonio Llorente, sono sintetizzati in unandato in onda ieri sera sulla tv spagnola TVE, e destinato a far discutere, dal titolo ‘Il DNA di: la vera origine” Negli anni diversi storici hanno messo in discussione la tradizionale tesi per cuifosse nato a Genova nel 1451. Per risolvere il mistero i ricercatori di Granada hanno analizzato le esigue spoglie dell’esploratore sepolto nella cattedrale di Siviglia. Il Dna estratto è stato comparato con quello dei parenti e discendenti di