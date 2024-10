Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 4-10 ottobre: “Amore Disperato” di Achille Lauro è il brano più ascoltato

(Di domenica 13 ottobre 2024)Raddio cambia volto la top tel dei brani più ascoltati nell’airplay della w41 (4-10) con una chart dominata da protagonisti del nostro panorama a musicale. Rientra in top ten, Billie Eilish che troviamo in salita dalla #12 alla #10 con Birds Of A Feather, quarto singolo estratto dal terzo album Hit Hard And Soft. Perde una posizione Mark Ambor alla #9 con Belong Together,che ha regalato il successo globale al cantautore di Pleasantville. In discesa anche per Due Come Noi di Olly ed Angelina Mango, certificato disco d’oro oro che dalla vetta si ferma alla #8. Perde tre posizioni Tananai con Ragni che dalla #4 troviamo alla #7: ilestratto dall’album Calmacobra in uscita il prossimo 18, è stato scritto dall’artista meneghino insieme al producer Davide Simonetta.