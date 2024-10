Cina: stabilimento Tesla Shanghai raggiunge traguardo di 3 mln di veicoli prodotti (Di domenica 13 ottobre 2024) Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Il tremilionesimo veicolo prodotto dalla Gigafactory di Tesla a Shanghai e’ uscito dalla linea di assemblaggio venerdi’, raggiungendo un nuovo traguardo nell’impegno dell’azienda statunitense a svilupparsi insieme al settore della nuova energia in Cina. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: stabilimento Tesla Shanghai raggiunge traguardo di 3 mln di veicoli prodotti Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ott – (Xinhua) – Il tremilionesimo veicolo prodotto dalla Gigafactory die’ uscito dalla linea di assemblaggio venerdi’,ndo un nuovonell’impegno dell’azienda statunitense a svilupparsi insieme al settore della nuova energia in. Agenzia Xinhua

Cina : Gigafactory Tesla a Shanghai raggiunge traguardo di 3 mln auto prodotte - A maggio, l’azienda statunitense ha iniziato i lavori per la costruzione di un mega stabilimento a Shanghai per la produzione delle batterie ad accumulo di energia Megapack. (Xin) Agenzia Xinhua. Il nuovo stabilimento dovrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del prossimo anno. L’auto, una Model Y completamente elettrica, e’ uscita dalla linea di assemblaggio alle 18:00, ha ... (Romadailynews.it)

Cina : Shanghai - costruzione nuova mega fabbrica Tesla completata al 45% - Pechino, 22 ago – (Xinhua) – Tesla ha completato circa il 45% della costruzione del progetto della sua nuova mega fabbrica di stoccaggio di energia a Shanghai, in Cina, ha dichiarato la vice presidente Grace Tao. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)