Centri migranti in Albania, si parte domani (Di domenica 13 ottobre 2024) "La settimana prossima si parte con i Centri in Albania". Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, fissa l’avvio delle operazioni di trasferimento dei primi migranti nel centro di accoglienza a Gjader, un ex sito dell’Aeronautica militare albanese abbandonato da anni e totalmente ricostruito. Lì verranno portate, nella prima fase, 400 persone. Per Piantedosi quella che si apre domani è la settimana dell’avvio: "Noi contiamo di partire, ma ovviamente tutto è legato a quanto avviene nel Mediterraneo". Il responsabile del Viminale ribadisce che le strutture che sorgono in Albania sono analoghe a quelle presenti sul territorio nazionale come a Porto Empedocle o Modica: "Sono di contenimento leggero, non sono dei Cpr. Non c’è filo spinato, c’è assistenza. Tutti possono fare richiesta di protezione internazionale". Quotidiano.net - Centri migranti in Albania, si parte domani Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) "La settimana prossima sicon iin". Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, fissa l’avvio delle operazioni di trasferimento dei priminel centro di accoglienza a Gjader, un ex sito dell’Aeronautica militare albanese abbandonato da anni e totalmente ricostruito. Lì verranno portate, nella prima fase, 400 persone. Per Piantedosi quella che si apreè la settimana dell’avvio: "Noi contiamo di partire, ma ovviamente tutto è legato a quanto avviene nel Mediterraneo". Il responsabile del Viminale ribadisce che le strutture che sorgono insono analoghe a quelle presenti sul territorio nazionale come a Porto Empedocle o Modica: "Sono di contenimento leggero, non sono dei Cpr. Non c’è filo spinato, c’è assistenza. Tutti possono fare richiesta di protezione internazionale".

