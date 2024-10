Calderone | patente a puntistop furbetti

Calderone:patente a punti,stop furbetti (Di domenica 13 ottobre 2024) 12.00 Con la patente a punti "è finito il tempo dei furbetti". Così la ministra del Lavoro Calderone,in occasione della Giornata per le vittime d'incidenti sul lavoro. Sono già 400 mila le imprese che lavorano nei cantieri e che in due settimane hanno chiesto la patente a punti,dice Calderone.E' in corso anche un'azione specifica ispettiva "sugli attestati di avvenuta formazione sulla sicurezza" Nella Manovra "puntiamo a inserire una norma per rendite più dignitose per chi ha subito un infortunio sul lavoro". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 12.00 Con laa punti "è finito il tempo dei". Così la ministra del Lavoro,in occasione della Giornata per le vittime d'incidenti sul lavoro. Sono già 400 mila le imprese che lavorano nei cantieri e che in due settimane hanno chiesto laa punti,dice.E' in corso anche un'azione specifica ispettiva "sugli attestati di avvenuta formazione sulla sicurezza" Nella Manovra "puntiamo a inserire una norma per rendite più dignitose per chi ha subito un infortunio sul lavoro".

