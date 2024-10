Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme? Amore a Ballando (Di domenica 13 ottobre 2024) Milly Carlucci meglio di Cupido, sulla pista di Ballando con le Stelle negli anni sono nate molte coppie e pare che l’Amore sia sbocciato anche in questa edizione. Tutto è nato quando il mese scorso Angelo Madonia su Twitter ha rivelato di aver visto almeno una possibile coppia nel programma, con tanto di tweet con emoji del fuoco. Dopo quel tweet ho fatto un recap di tutti i concorrenti e i professionisti già impegnati e sono giunto alla conclusione che la presunta coppia potrebbe essere una tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e Tommaso Marino con Sophia Berto. Un’interpretazione indimenticabile quella di #BiancaGuaccero e #GiovanniPernice a #BallandoConLeStelle pic.twitter. Biccy.it - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme? Amore a Ballando Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Milly Carlucci meglio di Cupido, sulla pista dicon le Stelle negli anni sono nate molte coppie e pare che l’sia sbocciato anche in questa edizione. Tutto è nato quando il mese scorso Angelo Madonia su Twitter ha rivelato di aver visto almeno una possibile coppia nel programma, con tanto di tweet con emoji del fuoco. Dopo quel tweet ho fatto un recap di tutti i concorrenti e i professionisti già impegnati e sono giunto alla conclusione che la presunta coppia potrebbe essere una trae Tommaso Marino con Sophia Berto. Un’interpretazione indimenticabile quella di #e #a #ConLeStelle pic.twitter.

