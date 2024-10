Latuafonte.com - Beautiful puntate americane, Taylor è davvero malata o sta mentendo? Il sospetto

Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 13 Ottobre 2024 9:17 pm by Redazione Nelle nuovedic’è al centro dell’attenzione la malattia al cuore di. La madre di Steffy e Thomas lascia Los Angeles e poi torna con una triste notizia. La trama che sta andando in onda attualmente in America arriverà su Canale 5 tra qualche mese. Infatti, il pubblico di Canale 5 deve prima assistere a una serie di svolte nella soap opera, tra cui il ritorno di fiamma tra Brooke e Ridge.va via e torna in città con un altro volto, in quanto ora c’è un’altra attrice a interpretarla. Ma non è solo questo il colpo di scena: al suo ritorno a Los Angeles, la psicologa racconta di avere un malattia mortale.