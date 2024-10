Basket, i Baskérs a punteggio pieno: successo davanti al pubblico amico contro la Sutor (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo oltre quattro mesi i galletti ritornano davanti allo splendido pubblico amico e non tradiscono le attese della vigilia. Memori del clamoroso record interno dello scorso incredibile campionato, i ragazzi di Tumidei scaldano il motore diesel e dopo un avvio speso a prendere le misure Forlitoday.it - Basket, i Baskérs a punteggio pieno: successo davanti al pubblico amico contro la Sutor Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo oltre quattro mesi i galletti ritornanoallo splendidoe non tradiscono le attese della vigilia. Memori del clamoroso record interno dello scorso incredibile campionato, i ragazzi di Tumidei scaldano il motore diesel e dopo un avvio speso a prendere le misure

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sorvegliato speciale si incatena per protesta davanti al Comune : denunciato per interruzione di pubblico servizio - . Sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di polizia per la durata di tre anni, ha deciso di inscenare una protesta davanti al Comune. . Nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 settembre, si è quindi incatenato al corrimano dell'ingresso del palazzo comunale, impedendo tra l'altro l'accesso ai. (Latinatoday.it)

Domani sciopero del Trasporto pubblico locale. Previsto anche un presidio davanti alla Regione Marche - ANCONA – Domani, lunedì 8 settembre, il settore del Trasporto pubblico locale di tutte le Marche effettuerà una giornata di sciopero con le seguenti modalità: gli autisti sciopereranno dalle 9,30 alle 17,30. Le partenze dai capolinea verranno effettuate sino alle ore 9,29. Quelle con partenza... (Anconatoday.it)

La soap turca mette il pubblico ministero davanti a un dubbio : la compagna è disposta a tutto pur di raggiungere i propri scopi? - 30 su Canale 5 una nuova puntata di Segreti di famiglia. Quando gli chiede spiegazioni, Ilgaz capisce immediatamente che a sporgere denuncia è stata Ceylin. Engin si rivolge alla zia Seda per chiederle di diventare il suo avvocato, noncurante degli attriti tra lei e i suoi genitori. ... (Iodonna.it)